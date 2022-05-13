Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел прямой эфир в рамках проекта «Объясняем. РФ». Глава региона рассказал о том, как работает экономика Мурманской области в новых условиях, какие существуют меры поддержки бизнеса и граждан. К постам с трансляцией и её анонсам в социальных сетях к моменту завершения разговора поступило более 340 комментариев с вопросами.

Открывая беседу, губернатор отметил, что правительство Мурманской области внимательно следит за ситуацией на предприятиях и проводит необходимую работу.

«Все предприятия работают стабильно. Мы в еженедельном формате проводим региональный штаб по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области, где рассматриваем вопросы по крупным предприятиям, по малому и среднему бизнесу. Важно, что ни одна компания не остановила инвестиционные проекты. Намеченные планы на данный момент либо в ходе реализации, либо в подготовке», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис также пояснил, что возникшие вопросы, связанные с финансированием, отрабатываются совместно с федеральным правительством. По мнению губернатора, на текущий момент ситуация в регионе достаточно благоприятна, ведётся работа над любыми сценариями.

«Мы внимательно следим за сохранением рабочих мест, выплатами заработных плат. Здорово, что большинство компаний даже приняли решение дополнительно поддержать сотрудников финансово», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор сообщил, что набор необходимых решений и мер был принят оперативно. Так, например, был создан региональный Фонд развития промышленности. На данный момент для малого и среднего бизнеса существует почти 40 мер поддержки, – запущена серия займов, программа «Губернаторский стартап».

Один из вопросов касался поддержки хлебопекарен. Глава региона, отметил, что перекосов и сбоев в поставках необходимых для производства продукции сейчас нет. Принято решение о выделении дополнительных средств для повышения ставки субсидии для хлебопекарных предприятий.

Часть вопросов от северян касалась поддержки граждан, в частности семей с детьми.

«Главная поддержка, которую мы запускаем – возможность работать. Необходимые деньги выделены. К вопросу мы подходим гибко. Если увидим, что количество мест сокращается, а спрос есть, то моментально увеличим финансирование и дадим дополнительную возможность поработать на нужды города и получить деньги», – отметил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что отдельная установка дана службам занятости населения. Глава региона напомнил, что в регионе доступно 28 тысяч вакансий. Эта цифра почти в 5,6 раза превышает количество официально зарегистрированных безработных. Также губернатор отметил, что для тех сотрудников, чьи предприятия на данный момент временно приостановили работу, появится возможность найти подработку или сменить сферу деятельности благодаря переобучению.

Кроме того, прозвучал вопрос о пересмотре подхода в поддержке многодетных семей. Как сообщил губернатор, дополнительные выплаты прежде всего рассчитаны на людей с невысоким доходом.

«Акцент делается на тех, кто нуждается, чтобы стимулировать рождение детей, помогать и поддерживать их. Существуют и отдельные меры поддержки. Например, программа «Свой дом в Арктике» рассчитана в первую очередь на многодетные семьи. В ближайшие дни мы, планируем снять ценз, связанный с уровнем дохода», – сообщил Андрей Чибис.

Также поступил ряд вопросов, касающихся строительства нового жилья.

«В конце мая-начале июня будут заключены контракты двухлетнего цикла, чтобы в 2023 году появились новые многоквартирные дома в областном центре, Кандалакшском районе», – пояснил глава региона.

Также губернатор отметил, что по всем муниципалитетам ведется работа по инвентаризации территорий, сносу заброшенных зданий и вовлечение освободившихся участков под жилищное строительство.

Помимо этого, губернатор дал ответ на вопрос об отмене масочного режима на территории региона. Андрей Чибис отметил, что несмотря на проведение массовых мероприятий ситуация с коронавирусной инфекцией остается стабильной, поэтому в ближайшие дни будут внесены изменения о рекомендательном характере ношения масок.

Северяне сообщали губернатору и о различных проблемах, которые касались работы коммунальных служб, благоустройства дворовых территорий, создания новых общественных и спортивных пространств и другие.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, все вопросы, заданные под анонсом трансляции и во время самого прямого эфира в рамках проекта «Объясняем. РФ», зафиксировал Центр управления регионом. В самое ближайшее время северяне смогут получить на них официальные ответы.

Полностью посмотреть эфир можно в официальной группе правительства Мурманской области по ссылке: https://vk.com/wall-120229555_80195