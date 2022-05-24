«Объясняем. РФ» - на вопросы о дорожных ремонтах и обновлении общественного транспорта ответит министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин

Какие дополнительные поезда пойдут из Мурманска в отпускной сезон, пока закрыты некоторые южные аэропорты; что будет с планами дорожных ремонтов и их качеством; как текущая экономическая ситуация влияет на поставки новых автобусов и троллейбусов – на эти и другие вопросы ответит министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

Прямой эфир в рамках проекта «Объясняем. РФ» пройдёт 25 мая в 15.00 в официальной группе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте». Вопросы уже сейчас можно задавать в комментариях под анонсом трансляции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, портал Объясняем. РФ запустило правительство России для информирования по социально значимым темам. Региональные ресурсы проекта доступны на площадках «Telegram», «Одноклассники» и «ВКонтакте».



