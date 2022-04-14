«Объясняем.РФ»: на вопросы северян в прямом эфире ответит глава территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области Надежда Муколене

14 апреля состоится очередной региональный прямой эфир проекта «Объясняем.РФ». В нём примет участие врио руководителя территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области Надежда Моколене.

Нет необходимого лекарственного препарата в аптеке? Заметили значительное повышение стоимости на важное для вас лекарство? Куда обращаться? В рамках проекта «Объясняем. РФ» Надежда Муколене ответит на эти и другие вопросы.

Прямой эфир начнется 14 апреля в 14.30 в группе Мурманская область в социальной сети «ВКонтакте». Оставить свои вопросы можно уже сейчас в комментариях под анонсом трансляции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, портал «Объясняем.РФ» запустило правительство России для информирования граждан по социально значимым темам. В Мурманской области региональные ресурсы портала работают на площадках «Telegram», «Одноклассники», «ВКонтакте».