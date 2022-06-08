«Объясняем.РФ»: на вопросы северян в прямом эфире ответит главврач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев

9 июня в 14.30 состоится очередной региональный прямой эфир проекта «Объясняем.РФ». В нём примет участие главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев.

Как попасть на медицинскую реабилитацию после перенесённого ковида, травм и других заболеваний? Переболевший коронавирусом не получил сертификат на Госуслугах: что делать? Легко ли записаться на прием к узким специалистам в летний период? Целевое обучение в медицинских вузах: какие специальности доступны и какие бонусы предусмотрены для целевиков? Нужно ли носить медицинскую маску в больницах и поликлиниках? Как собрать аптечку в отпуск?

Константин Биджоев ответит на эти и другие вопросы. Прямой эфир начнется 9 июня в 14.30 в официальной группе правительства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».

Оставить свои вопросы можно уже сейчас в комментариях под анонсом трансляции.

Напомним, портал Объясняем. РФ запустило Правительство России для информирования по социально значимым темам. Региональные ресурсы проекта доступны на площадках «Telegram», «Одноклассники» и «ВКонтакте». Темы для прямых эфиров определяются, в том числе, с помощью аналитики обращений северян в соцсетях, которую готовит Центр управления регионом Мурманской области. Вопросы, ответы на которые не прозвучат в ходе трансляции, будут обработаны специалистами ЦУР, пользователи получат на них ответ на той же площадке, где задали вопрос, сообщает региональное Министерство по информационной политике.

Фото: https://vk.com/public210948649