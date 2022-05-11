«Объясняем.РФ»: на вопросы северян в прямом эфире ответит губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Как работает экономика Мурманской области в новых условиях? Как регион поддерживает граждан и бизнес? На эти и другие вопросы северян в рамках проекта «Объясняем. РФ» ответит губернатор Андрей Чибис.

Прямой эфир начнется 12 мая в 13.00 в группе Мурманская область в социальной сети «ВКонтакте». Оставить свои вопросы можно уже сейчас в комментариях под анонсом трансляции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, портал Объясняем. РФ запустило Правительство России для информирования по социально значимым темам. В Мурманской области региональные ресурсы портала работают на площадках «Telegram», «Одноклассники», «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/chibis.andrey?z=photo-120229555_457303420%2Fwall537777114_401544