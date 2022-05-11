Мурманская область. Арктика (16+)11.05.22 17:15
Прямой эфир начнется 12 мая в 13.00 в группе Мурманская область в социальной сети «ВКонтакте». Оставить свои вопросы можно уже сейчас в комментариях под анонсом трансляции.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, портал Объясняем. РФ запустило Правительство России для информирования по социально значимым темам. В Мурманской области региональные ресурсы портала работают на площадках «Telegram», «Одноклассники», «ВКонтакте».
«Объясняем.РФ»: на вопросы северян в прямом эфире ответит губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Как работает экономика Мурманской области в новых условиях? Как регион поддерживает граждан и бизнес? На эти и другие вопросы северян в рамках проекта «Объясняем. РФ» ответит губернатор Андрей Чибис.
Прямой эфир начнется 12 мая в 13.00 в группе Мурманская область в социальной сети «ВКонтакте». Оставить свои вопросы можно уже сейчас в комментариях под анонсом трансляции.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, портал Объясняем. РФ запустило Правительство России для информирования по социально значимым темам. В Мурманской области региональные ресурсы портала работают на площадках «Telegram», «Одноклассники», «ВКонтакте».
Фото: https://vk.com/chibis.andrey?z=photo-120229555_457303420%2Fwall537777114_401544
Комментарии
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Последние комментарии
Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
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