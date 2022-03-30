«Объясняем.РФ»: на вопросы северян в прямом эфире ответит министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова

31 марта состоится очередной региональный прямой эфир проекта «Объясняем.РФ». В нём примет участие министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова.

Вырастет ли плата за содержание и ремонт жилья? Подорожают ли приборы учёта ресурсов? Как сменить управляющую компанию или создать ТЖС? Почему приходят перерасчеты за тепло и, что сделать, чтобы иметь возможность экономить? В рамках проекта «Объясняем. РФ» Алёна Кузнецова ответит на эти и другие вопросы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, прямой эфир начнётся 31 марта в 14.30 в группе Мурманская область. Оставить свои вопросы можно уже сейчас в комментариях под анонсом трансляции.

Напомним, портал Объясняем.РФ запустило правительство России для информирования граждан по социально значимым темам. В Мурманской области региональные ресурсы портала работают площадках «Telegram», «Одноклассники», «ВКонтакте».