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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.22 08:45

«Объясняем.РФ»: на вопросы северян в прямом эфире ответит министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова

4 августа состоится очередной региональный прямой эфир проекта «Объясняем.РФ». В нём примет участие министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова.

Как сменить управляющую компанию или создать ТЖС? Как жильцам организовать ремонт своего подъезда? Как идет подготовка к осенне-зимнему периоду? В рамках проекта «Объясняем. РФ» Алена Кузнецова ответит на эти и другие вопросы.

Прямой эфир начнётся 4 августа в 14.30 в группе Мурманская область и в паблике Центра управления регионом.

Оставить свои вопросы можно уже сейчас в комментариях под анонсом трансляции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, портал «Объясняем.РФ» запустило правительство России для информирования граждан по социально значимым темам. В Мурманской области региональные ресурсы портала работают на площадках «Telegram», «Одноклассники», «ВКонтакте».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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