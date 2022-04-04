«Объясняем.РФ»: на вопросы северян в прямом эфире ответит сенатор Татьяна Сахарова

5 апреля состоится очередной региональный прямой эфир проекта «Объясняем.РФ». В нём примет участие член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Татьяна Сахарова.

Есть ли альтернатива оплате пластиковой картой? Как будет работать российский аналог сервисов Apple Pay и Google Pay – СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России? Что еще делает государство для повышения доступности финансовых услуг в условиях санкционного давления? Карты UnionPay от российских банков: заменят ли они Visa и Mastercard? В рамках проекта «Объясняем. РФ» Татьяна Сахарова ответит на эти и другие вопросы.

Прямой эфир начнется 5 апреля в 14.30 в группе Мурманская область в социальной сети «ВКонтакте». Оставить свои вопросы можно уже сейчас в комментариях под анонсом трансляции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, портал «Объясняем.РФ» запустило правительство России для информирования граждан по социально значимым темам. В Мурманской области региональные ресурсы портала работают на площадках «Telegram», «Одноклассники», «ВКонтакте».