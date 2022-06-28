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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.22 17:30

«Объясняем.РФ»: вице-губернатор Алексей Лыженков ответит на вопросы об оплате отопления «по факту»

Какие способы оплаты отопления существуют? Почему на Севере в последние годы плату за отопление рассчитывали равномерно? Каковы плюсы и минусы разных способов оплаты применительно к Мурманской области? На эти и другие вопросы ответит заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Прямой эфир в рамках проекта «Объясняем.РФ» состоится 30 июня в 14.30 в группе правительства Мурманской области. Оставить свои вопросы можно уже сейчас в комментариях под анонсом трансляции .

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, портал «Объясняем.РФ» запустило правительство России для информирования по социально значимым темам. Темы для прямых эфиров определяются, в том числе, с помощью аналитики обращений северян в соцсетях, которую готовит Центр управления регионом Мурманской области. Вопросы, ответы на которые не прозвучат в ходе трансляции, будут обработаны специалистами ЦУР, пользователи получат на них ответ на той же площадке, где задали вопрос.

В Мурманской области региональные ресурсы портала работают на площадках «Telegram», «Одноклассники», «ВКонтакте».  

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