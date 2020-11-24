Объявлен аукцион на установку бойлеров в 31 многоквартирном доме в Мурманске и Кандалакше

Фонд капитального ремонта Мурманской области объявил аукцион на выполнение работ по установке бойлеров в многоквартирных домах. Об этом сообщил вице-губернатор - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«С учётом принятого решения о выделении средств на ремонт бойлеров, которое было поддержано правительством Мурманской области, 20 ноября объявлен конкурс на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ в 30 домах Мурманска и в одном доме в Кандалакше. Подчеркну, что в контрактах, которые будут заключены, прописаны уже новые более жесткие условия, в том числе по осуществлению контроля за ходом работ», – отметил Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на замену бойлеров, акты о выбраковке которых были подписаны до 1 октября 2020 года, из бюджета Мурманской области выделена субсидия в размере 34,5 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 11 декабря. 17 декабря состоится выбор подрядных организаций на установку новых водонагревательных приборов в МКД.