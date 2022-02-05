Объявлен аукцион по выбору подрядчика для замены 168 лифтов при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ
Объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика для замены 168 лифтов при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.
«В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» лифтовое оборудование, отработавшее свой срок службы, должно быть заменено не позднее февраля 2025 года. Заменить такое количество лифтов за счет взносов собственников в такой короткий срок невозможно. Тем более что крыши, фасады, внутридомовые инженерные сети и другие конструктивные элементы домов также нуждаются в ремонте. Именно поэтому было принято решение воспользоваться поддержкой Фонда содействия реформированию ЖКХ. Нам одобрили заявку на замену 170 лифтов в 74 многоквартирных домах на общую сумму 323 миллиона рублей. Два мы уже заменили опережающими темпами. Сейчас объявлен аукцион по выбору подрядчика на замену 168 подъёмников в 73 домах Мурманска, Кольского района, Североморска и ЗАТО Александровск», - отметила Юлия Барсукова.
Как сообщает региональное Министерство строительства, заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 25 февраля. Победитель будет определен 3 марта. После заключения контракта выигравшая аукцион компания приступит к последовательному обследованию домов и разработке проектов, а потом и к замене старых лифтов на современные.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438989/#&gid=1&pid=1