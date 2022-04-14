Объявлен аукцион по выбору подрядчика на проведение капитального ремонта четырёх многоквартирных домов в Териберке

Объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика на проведение капитального ремонта четырёх многоквартирных домов в Териберке. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«В 2022 году в Териберке планируется провести капитальный ремонт 4 многоквартирных домов на общую сумму 56,8 миллиона рублей. В частности, будут приведены в порядок крыши и фасады домов №7, 8 и 10 на улице Школьной и фасад дома №13а на улице 1-я Пятилетка», – отметила Юлия Барсукова.

Заявки от компаний, претендующих на проведение работ по капитальному ремонту домов в селе принимаются до 4 мая. Победитель будет определён 11 мая, сообщает Министерство строительства Мурманской области.