Мурманская область. Арктика (16+)14.04.22 14:30
Объявлен аукцион по выбору подрядчика на проведение капитального ремонта четырёх многоквартирных домов в Териберке
Объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика на проведение капитального ремонта четырёх многоквартирных домов в Териберке. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.
«В 2022 году в Териберке планируется провести капитальный ремонт 4 многоквартирных домов на общую сумму 56,8 миллиона рублей. В частности, будут приведены в порядок крыши и фасады домов №7, 8 и 10 на улице Школьной и фасад дома №13а на улице 1-я Пятилетка», – отметила Юлия Барсукова.
Заявки от компаний, претендующих на проведение работ по капитальному ремонту домов в селе принимаются до 4 мая. Победитель будет определён 11 мая, сообщает Министерство строительства Мурманской области.
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Последние комментарии
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
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