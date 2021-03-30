Объявлен электронный аукцион на замену 20 лифтов, работы по которым были запланированы на 2022 год
Фонд капитального ремонта продолжает работы по замене лифтов, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. 26 марта был объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика для замены 20 лифтов в 12 многоквартирных домах. Согласно краткосрочному плану эти работы были предусмотрены в 2022 году.
«Было принято решение заменить 20 лифтов 2022 года в этом году. Согласно условиям контракта, который будет заключен с подрядчиком, оплата работ предусмотрена только в следующем году», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.
В частности, работы запланированы по следующим адресам:
– г. Мончегорск, ул. Морошковая, 6 – 2 лифта;
– г. Оленегорск, ул. Строительная, 30 – 1 лифт;
– г. Оленегорск, ул. Пионерская, 8 – 1 лифт;
– г. Оленегорск, ул. Пионерская, 9 – 1 лифт;
– г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, 11 – 2 лифта;
– г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, 15 – 2 лифта;
– г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, 16 – 2 лифта;
– г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, 7 – 1 лифт;
– г. Североморск, ул. Гвардейская, 35 – 2 лифта;
– г. Североморск, ул. Комсомольская, 16 – 2 лифта;
– г. Кола, ул. Победы, 8 – 2 лифта;
– пгт Мурмаши, ул. Мира, 21 – 2 лифта.
Как сообщает региональное Министерство строительства, по краткосрочному плану 2021 года в Мурманской области заменят 28 лифтов в 17 многоквартирных домах.