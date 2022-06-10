В Междуречье пройдёт фестиваль молока и фермерской продукцииФНПР настаивает на увеличении зарплаты молодёжи на Севере
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.06.22 16:30

Объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика для устройства автоматического пункта весового и габаритного контроля на автодороге Кола-Серебрянские ГЭС

Объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31.  Работы будут выполняться в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

Автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) предназначен для автоматических измерений осевых нагрузок движущегося транспортного средства, вычисления его полной массы, габаритных размеров, межосевых расстояний, подсчёта числа колес на оси, определения класса транспортного средства, распознания государственных регистрационных знаков, а также фотографирования транспортного средства с целью выявления правонарушений при перевозке грузов на автомобильных дорогах.

В состав пункта войдёт оборудование весового контроля (комплекс измерительных и технических средств), модульный пост охраны, табло переменной информации для информирования водителей о превышении допустимых норм массы и габаритов транспортных средств путем вывода текстовой информации на табло, линия наружного освещения с энергосберегающими светильниками. Предусматривается обустройство АПВГК дорожным ограждением барьерного типа, дорожными знаками, информационными знаками индивидуального проектирования, устройством П- и Т-образных конструкций опор.

АПВГК – один из самых эффективных инструментариев, позволяющих выявить нарушения действующего законодательства в сфере автомобильных перевозок (движения крупногабаритных и/или тяжеловесных транспортных средств). Снижение количества нарушителей, – а это, в основном, транспортные средства, осуществляющие движение с перегрузом, – позволяет значительно повысить безопасность движения и сократить ущерб автодорогам и, как следствие, сэкономить бюджетные средства на ремонт автодорог. 

Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 16 июня, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Охота на гауляйтера». Художественный сериал, 3 серия (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 9,50% годовых-PRO Валюту (16+)Курс евро упал почти на 1,13 рубля, доллар ослаб на 61 копейку-PRO Энергетику (18+)Отопительный период 2021/2022 гг. завершился в штатном режиме, аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе изменились правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах и правила охраны жизни людей на воде
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика