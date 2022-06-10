Объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика для устройства автоматического пункта весового и габаритного контроля на автодороге Кола-Серебрянские ГЭС

Объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31. Работы будут выполняться в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».



Автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) предназначен для автоматических измерений осевых нагрузок движущегося транспортного средства, вычисления его полной массы, габаритных размеров, межосевых расстояний, подсчёта числа колес на оси, определения класса транспортного средства, распознания государственных регистрационных знаков, а также фотографирования транспортного средства с целью выявления правонарушений при перевозке грузов на автомобильных дорогах.



В состав пункта войдёт оборудование весового контроля (комплекс измерительных и технических средств), модульный пост охраны, табло переменной информации для информирования водителей о превышении допустимых норм массы и габаритов транспортных средств путем вывода текстовой информации на табло, линия наружного освещения с энергосберегающими светильниками. Предусматривается обустройство АПВГК дорожным ограждением барьерного типа, дорожными знаками, информационными знаками индивидуального проектирования, устройством П- и Т-образных конструкций опор.



АПВГК – один из самых эффективных инструментариев, позволяющих выявить нарушения действующего законодательства в сфере автомобильных перевозок (движения крупногабаритных и/или тяжеловесных транспортных средств). Снижение количества нарушителей, – а это, в основном, транспортные средства, осуществляющие движение с перегрузом, – позволяет значительно повысить безопасность движения и сократить ущерб автодорогам и, как следствие, сэкономить бюджетные средства на ремонт автодорог.



Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 16 июня, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.