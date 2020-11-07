Объявлен грантовый конкурс на проведение регионального молодёжного форума «Молодая наука Арктики» в 2020 году
В целях популяризации научной деятельности, привлечения внимания к научным исследованиям молодых ученых, аспирантов, студентов Заполярья объявлен конкурс на получение гранта из областного бюджета на проведение в 2020 году регионального молодежного форума «Молодая наука Арктики». Размер гранта составляет 121860 рублей. Порядок его предоставления утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 03.11.2020 № 755-ПП.
Конкурс является открытым и проводится в один тур. Организациями – претендентами на получение гранта могут выступать юридические лица, являющиеся субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, и (или) образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Мурманской области и не являющиеся казенными учреждениями.
Как сообщает региональное Министерство образования и науки, заявки принимаются до 3 декабря в министерстве по адресу:
Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте ведомства в разделе «Наука».