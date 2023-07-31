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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.23 11:00

Объявлен конкурс для педагогов, переехавших в Мурманскую область, на получение единовременной выплаты в 500 тысяч или 1 млн рублей

По поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках реализации мероприятий регионального плана «На Севере – жить» в Мурманской области вводится дополнительная мера поддержки для педагогов, переехавших в Кольское Заполярье. Единовременная выплата предназначается специалистам, которые впервые трудоустроились в образовательную организацию на вакантные должности. Размер выплаты зависит от стажа учителя: участники конкурсного отбора могут претендовать на финансовую поддержку в 500 тысяч или 1 миллион рублей.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в конкурсном отборе могут участвовать педагоги возрастом до 50 лет, переехавшие из других регионов России и готовые принять обязательство отработать в образовательных организациях Мурманской области не менее пяти лет. В перечень вакантных должностей включены вакансии, по которым количество учебных часов составляет не менее одной ставки.

Заявки на конкурс можно подать по 21 августа включительно, победителей определят не позднее 31 августа. Подробная информация об условиях участия и предоставлении документов опубликована на сайте Министерства образования и науки Мурманской области

 

Фото: https://gov-murman.ru

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