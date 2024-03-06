Объявлен конкурс на предоставление грантов на поддержку научно-исследовательских проектов молодых учёных

С 5 марта по 4 апреля некоммерческие научные и образовательные организации высшего образования (не являющимся казенными учреждениями), расположенные на территории Мурманской области, могут подать заявку на участие в конкурсе грантов из областного бюджета.

Средства гранта будут направлены на поддержку 10 научно-исследовательских проектов молодых учёных Мурманской области. Гранты выделяются в четырёх номинациях: «Технические науки» – четыре гранта; «Естественные науки» – четыре гранта; «Общественные науки» – один грант; «Гуманитарные науки» – 1 грант. Размер одного гранта в 2024 году составляет 400 тысяч рублей.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, проекты молодых учёных представляют организации, в которых они работают. Авторами могут быть доктора наук до 40 лет; кандидаты наук, научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и магистранты очной и заочной форм обучения, студенты-очники до 35 лет и/или коллективы молодых учёных не более трёх человек.

Конкурсный отбор проводит Министерство образования и науки Мурманской области. Заявки нужно направлять в ведомство на бумажном и электронном носителе по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов, 4.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте регионального Министерства образования и науки по ссылке.