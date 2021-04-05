Объявлен конкурс на проектирование первого жилого дома в микрорайоне «Больничный городок»

Объявлен конкурс на проектирование жилого дома в рамках реновации Больничного городка в Мурманске. О первом этапе реализации крупного проекта по комплексному развитию микрорайона сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая оперативное совещание. Согласно условиям контракта 10-этажный жилой дом на 55 квартир будет возведён на улице Павлова.

«Мы приступили к практической реализации проекта по обновлению Больничного городка. Обязательное условие – проект должен быть выполнен по самым современным технологиям с точки зрения энергосбережения», – сказал глава региона.

Развитие рынка жилищного строительства на Севере Андрей Чибис назвал одной из первоочередных задач регионального правительства. Он отметил, что уже сформирована программа по развитию малоэтажного жилищного строительства в области, что, по мнению губернатора, даст дополнительный стимул для граждан, желающих приобрести собственный дом. Министерству строительства Мурманской области в ближайшую неделю необходимо документ доработать и в дальнейшем вынести на широкое общественное обсуждение, сообщает региональное Министерство информационной политики.