Объявлен конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Заозерске

Комитет по конкурентной политике Мурманской области опубликовал в Единой информационной системе в сфере закупок извещение о проведении открытого конкурса на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Заозерске.

Начальная цена контракта составляет 270,9 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ «Управление городским хозяйством».

Работы будут выполняться в Заозерске на ул. Корчилова, на земельном участке площадью более 17000 квадратных метров.

Согласно условиям проектной документации, физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать в себя спортивный зал 45 х 27 метров с тренерской и раздевалками и бассейн на 4 дорожки длиной 25 метров.

Победителя будут определять не только по наименьшей предложенной цене, но и по оценке критериев: общее количество и общая стоимость исполненных контрактов. Победитель определится по итоговому общему рейтингу.

Принять участие в конкурсе смогут любые юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заявки на участие в конкурсной процедуре принимают до 24 марта – в этот день состоятся торги.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Заозерске будет осуществляться в рамках национального проекта «Демография». Сдать объект в эксплуатацию необходимо в декабре 2022 года.