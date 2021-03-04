Объявлен конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кандалакше
Комитет по конкурентной политике Мурманской области опубликовал в Единой информационной системе в сфере закупок извещение о проведении открытого конкурса на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе в Кандалакше.
Начальная цена контракта составляет 349,5 млн рублей. Заказчиком выступает Комитет имущественных отношений и территориального планирования администрации муниципального образования Кандалакшский район.
Физкультурно-оздоровительный комплекс будет предназначен для проведения соревнований различного уровня, учебно-тренировочного процесса, оздоровительных занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, самбо, дзюдо и боксу.
Работы будут выполняться в Кандалакше на ул. Спекова, на земельном участке площадью более 15000 кв. метров.
Победителя будут определять не только по наименьшей предложенной цене, но и по оценке критерия – общее количество исполненных контрактов. Победитель определится по итоговому общему рейтингу.
Принять участие в конкурсе смогут любые юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Заявки на участие в конкурсной процедуре принимаются до 24 марта – в этот день состоятся торги.
Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кандалакше будет осуществляться в рамках национального проекта «Демография». Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию необходимо в октябре 2022 года.