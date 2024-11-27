Объявлен конкурс на выполнение работ по ремонту автодороги Кола – Мурмаши в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Продолжается подготовка к дорожно-строительному сезону 2025 года и поиску подрядных организаций на объекты ремонтов региональных автомобильных дорог Мурманской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На едином портале госзакупок объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кола – Мурмаши с подъездами (подъезд №1 – от стелы «Мурманск» до перекрёстка с круговым движением в сторону г. Кола). Региональная дорога соединяет два города: областной центр и г. Колу, которые включены в агломерацию «Мурманская».

Подрядчику предстоит выполнить ремонт дорожного покрытия с использованием асфальтобетонной смеси на площади 9984 кв. метров, отремонтировать тротуары и выполнить работы по устройству водоотводов.

Заявки принимаются до 9 декабря, итоги будут подведены до 12 декабря, уточняет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.