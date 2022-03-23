Объявлен конкурс на выполнение ремонта дорог в Мурманске в 2022 году в рамках нацпроекта

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланировано выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ленинском административном округе города Мурманска.

В настоящее время в Единой информационной системе в сфере закупок опубликован электронный аукцион на выполнение работ по следующим объектам:

- проезд от ул. Саши Ковалева до дома № 40/3 по ул. Чумбарова-Лучинского;

- ул. Аскольдовцев;

- ул. Алексея Хлобыстова (от пр. Героев-североморцев до ул. Гончарова);

- проезд от дома № 18 по ул. Алексея Хлобыстова до дома № 9 корп. 6 по ул. Адмирала флота Лобова;

- ул. Бредова;

- проезд от дома № 13 по ул. Набережной до дома № 46 по ул. Адмирала флота Лобова.

Начальная стоимость выполнения работ составила 93 миллиона 212 тысяч рублей, проектом контракта установлен срок окончания выполнения работ – 31.08.2022 года.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, срок окончания подачи заявок потенциальными подрядчиками – 28.03.2022 года.