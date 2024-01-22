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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.24 17:30

Объявлен конкурс среди компаний на участие в международных выставках с индивидуальным стендом

Центр поддержки экспорта Мурманской области начинает сбор заявок от экспортно ориентированных предприятий Заполярья для участия в конкурсе на индивидуальный стенд в 2024 году.

Победитель конкурсного отбора получит возможность принять участие в международной выставке в России или за рубежом в 2024 году с индивидуальным стендом. Затраты на подготовку стенда, включая аренду выставочной площади, застройку и разработку дизайн-проекта возьмет на себя региональный Центр поддержки экспорта.

Победителя выбирают по нескольким критериям. Это очередность поступления заявки на участие в конкурсе, количество экспортных контрактов, наличие международных сертификатов, сайта на иностранном языке, маркетинговых исследований, география поставок, ассортимент производимой продукции.

Также учитывается экспортная выручка за истекший календарный год, наличие сотрудника по внешней экономической деятельности, опыт участия в международных мероприятиях, наличие собственных финансовых ресурсов для подготовки и осуществления экспортной поставки.

Заинтересованных предпринимателей просим заполнить и направить в адрес Центра анкету, заявку и справку. Порядок отбора и формы для заполнения доступны по ссылке.

Заявки на конкурсный отбор принимаются с 19 января по 30 января включительно. В случае вопросов просьба обращаться к специалистам центра по телефону +7 8152 56-79-97.

Напомним, в 2023 году компания «Парк» стала победителем конкурса на участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях с индивидуальным стендом, благодаря чему продемонстрировала свою продукцию на индивидуальном стенде и провела переговоры с потенциальными иностранными покупателями на международной выставке «Sea Food Show Latin America 2023». Кроме того, другой победитель — АО «Мурманский тарный комбинат» — принял участие со своим индивидуальным стендом на выставке «RosUpack 2023», которая является крупнейшим событием упаковочной индустрии в России и СНГ.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке регионального Министерства развития Арктики и экономики.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26535&page=1

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