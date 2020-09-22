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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.20 09:00

Объявлен новый конкурс на рибейты кинокомпаниям, снимающим в Заполярье

Кинокомпании, производящие национальные фильмы на территории Мурманской области, вновь смогут получить рибейты – специальные субсидии из областного бюджета. Соответствующий конкурс объявлен министерством культуры региона.

Заявки принимают от кинематографических организаций, а также организаций и индивидуальных предпринимателей Мурманской области, оказывающих услуги кинопроизводителям.

Максимальный размер субсидии – до двух миллионов рублей, она может составить 30% от затрат на съёмки на территории Мурманской области.

Субсидия поможет компенсировать затраты на производство игровых, документальных и анимационных фильмов. Съёмки на территории региона должны быть произведены до 31 декабря 2020 года.

Заявки принимают с 21 сентября по 21 октября в региональном министерстве культуры Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3; 1-й этаж, кабинет 101.

Требования к оформлению заявок и критерии отбора получателей субсидий, порядок оценки заявок и определения победителей конкурса можно найти на странице конкурса на сайте регионального минкульта. На дополнительные вопросы ответит консультант ведомства Ольга Анисимова, (8152) 48-65-95.

Как сообщает региональное Министерство культуры, первый конкурс на предоставление рибейтов завершился 18 сентября. Победителем стал кинопроект под рабочим названием «Баренцево море» компании «Стар Медиа Дистрибьюшн». Кинопроект является вторым сезоном сериала «Чёрное море». Субсидия на реализацию проекта составила 2 миллиона рублей.

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