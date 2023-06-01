Объявлен отбор на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию и спортивной подготовке детей

Постановлением правительства объявлен отбор на реализацию комплексных мероприятий в Мурманской области для детей и подростков от 8 до 17 лет, направленных на патриотическое воспитание и спортивную подготовку. Победитель получит грант в 23 млн рублей для обеспечения проживания, питания, проведения экскурсионной программы и досуговых мероприятий.

В отборе могут принять участие организации, которые имеют необходимую инфраструктуру на территории Мурманской области и смогут обеспечить проведение таких мероприятий с охватом 720 детей в период с июня по август 2023 года.

Аналогичные мероприятия проводятся в центре «Авангард», который функционирует на базе Североморского кадетского корпуса в ЗАТО г. Североморск с 2022 года. На сегодняшний день охват составил свыше 200 детей.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, новый конкурсный отбор позволит поддержать инициативы заполярных негосударственных организаций, направленных на гражданско-патриотическое воспитание юных северян, а также сделать это направление деятельности доступнее для большего числа школьников региона.

Фото: https://gov-murman.ru