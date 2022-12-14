Объявлен приём документов для назначения нового члена Общественной палаты Мурманской области

Губернатором Мурманской области в связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты Мурманской области объявлена процедура назначения нового члена регионального коллегиального органа.

Правом на выдвижение кандидата в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации. Выдвижение осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями, или по решению иных органов, обладающих правом выступать от имени данных организаций. Каждая некоммерческая организация, деятельность которой в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трёх лет, вправе предложить одного кандидата из числа граждан, имеющих место жительства на территории Мурманской области.

Для выдвижения кандидата некоммерческие организации направляют следующие документы:

- решение о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты Мурманской области;

- копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, заверенную нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию некоммерческих организаций, либо с предъявлением оригинала указанного свидетельства;

- сведения о количестве членов и (или) участников некоммерческой организации;

- письменные сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);

- копии документов, подтверждающие письменные сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);

- согласие кандидата на обработку его персональных данных по типовой форме согласно приложению к настоящему Информационному соглашению;

- заявление кандидата о согласии на выдвижение в члены Общественной палаты, а также об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 закона Мурманской области от 06.07.2017 №2159-01-ЗМО «Об общественной палате Мурманской области».

Зарегистрированные на территории Мурманской области структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений организуют выдвижение кандидатур в состав Общественной палаты Мурманской области и направляют решения о выдвижении кандидата и иные документы губернатору Мурманской области до 11 января 2023 года по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 75.

Контактное лицо – Юрьева Ольга Алефтиновна, руководитель аппарата Общественной палаты Мурманской области, телефон (8152) 44-07-47, сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области.