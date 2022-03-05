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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.22 11:00

Объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи

«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка – Тельмаховка – Калиновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 км. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка, сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.  - Подразделения российских Вооруженных Сил ведут наступательные действия широким фронтом. За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка.

Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя.

По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар» ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы «Javelin» и «NLOW».

Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция.

Уничтожены: 66 самолётов на земле и 16 самолётов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивные системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппарата.

Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной».

Фото: https://vk.com/mil

 

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