Объявлен сбор заявок на государственную поддержку инвестиционных проектов по развитию промышленного туризма

В Мурманской области с 12 марта 2025 года стартует сбор заявок на участие в конкурсе проектов субъектов туриндустрии региона, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, для предоставления им государственной поддержки в форме субсидии.

Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю, составляет 1 млн рублей, при софинансировании собственных средств не менее 50% от стоимости проекта.

Средства субсидии можно направить на финансовое обеспечение затрат при реализации проектов, связанных с приобретением оборудования для промышленного туризма, в том числе для создания познавательных промышленных маршрутов, модернизации или создания новых объектов показа, создания или реконструкции музейных экспозиций, создания смотровых площадок.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, участие в конкурсе на получение субсидии могут принять юридические лица (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области.

Срок реализации проектов до конца текущего года.

Приём документов продлится по 11 апреля 2025 года включительно на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки (шифр отбора 25-834-61300-1-0002).

Подробную информацию можно получить на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области или по телефонам: 8 (8152) 486-917, 486-018, 486-275.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/