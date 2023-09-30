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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.23 14:00

Объявлен сбор заявок на государственную поддержку по обустройству национального туристского маршрута «Заполярный калейдоскоп»

В Мурманской области определён национальный туристский маршрут «Заполярный калейдоскоп». Со 2 по 31 октября 2023 года предприниматели сферы туризма Мурманской области могут подать заявку на участие в конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию проектов, направленных на развитие национального туристского маршрута «Заполярный калейдоскоп» на территориях сельских поселений Териберка и Ловозеро, а также городов Мурманска, Кировска и Оленегорска. 

Главные задачи данной поддержки:

‒ обустройство и модернизация туристских ресурсов в составе национального туристского маршрута (некапитальное строительство), включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья;

‒ изготовление и установка элементов системы навигации национальных туристских маршрутов; 

‒ установка или обустройство туристских информационных центров (формы некапитального строительства);

приобретение и установка санитарных модулей.

Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю, составит не более 7,9 млн рублей. Не менее трёх общественных инициатив будет поддержано в регионе.

Софинансирование собственных средств в проекте должно составлять не менее 30% от запрашиваемой суммы субсидии.

Участие в конкурсе на получение субсидии могут принять юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений и предприятий) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области.

Срок реализации проектов до 31 декабря текущего года.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте комитета по туризму Мурманской области или по телефонам: 8 (8152) 486-917, 486-018. 

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