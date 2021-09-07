Объявлен срок проведения регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области»

Министерство цифрового развития Мурманской области объявило срок проведения регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области»: с 11 по 24 октября 2021 года.

Конкурс организуется как региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» и проводится в трёх номинациях: «Лучший МФЦ», «Лучший универсальный специалист МФЦ», «Лучший проект МФЦ». Заявки на участие в конкурсе, принимаются с 11 по 30 сентября.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, порядок участия в региональном» в 2021 году утверждён приказом министерства от 25.08.2021 № 78-ОД и размещён на официальном сайте ведомства.