Объявлен старт грантового конкурса для ИТ-проектов, реализуемых в Мурманской области

Министерство цифрового развития Мурманской области при поддержке правительства региона объявляет о старте грантовых конкурсов для ИТ-проектов, которые будут внедрены на территории Кольского Полуострова. Аналогичная мера поддержки анонсировалась весной текущего года, однако заявки, поступившие тогда на отбор, не соответствовали запрашиваемым требованиям.

«Приём заявок открыт. Субсидии буду выдаваться с целью развития сферы информационных технологий в регионе, создания благоприятных условий для предпринимателей. Мы надеемся – финансовая поддержка поможет специалистам-участникам грантовой программы ввести их решения в промышленную эксплуатацию», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области Мария Гаврилова.

К участию в конкурсе приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса, физические лица и самозанятые. Им готовы софинансировать до 90% от стоимости проекта, при этом сумма субсидии не может превышать двух миллионов рублей.

«Отсматривать поданные заявки предстоит специально созданной комиссии, в которую вошли эксперты из области цифровизации. Для нас важна зрелость решения, наличие потенциально заинтересованных инвесторов и, конечно, клиентов. Претенденты на финансирование должны понимать свою целевую аудиторию», – объяснил исполняющий обязанности министра цифрового развития Мурманской области Александр Карельский.

Субсидия предоставляется по одному из трех направлений: «Разработка программного обеспечения»; «Прототипирование программного обеспечения»; «Пилотное тестирование инновационного решения».

Заявку на финансирование можно подать до 6 ноября 2023 года, отправив необходимые документы на почту: grant-it@gov-murman.ru.

«Я хотел бы сделать акцент на том, что участникам необходимо разработать план реализации проекта. Мы готовы помогать на всех этапах подачи заявки, нам важно сделать процедуру простой и прозрачной», — сказал начальник отдела проектов отраслевой цифровизации Министерства цифрового развития региона Вадим Артищев.

Вопросы, касаемые получения грантовой поддержки, также можно направлять на электронный ящик: grant-it@gov-murman.ru, а с порядком предоставления субсидии можно ознакомиться на сайте Министерства цифрового развития Мурманской области в разделе «Поддержка It компаний».