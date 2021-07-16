Объявлен старт грантовых конкурсов для ИТ-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявляет о старте грантовых конкурсов для ИТ-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения.

ИТ-компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 млн рублей. Теперь эта мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов.

Принять участие в конкурсе могут компании-разработчики без ограничения по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и размеру выручки, в том числе стартапы и спин-оффы (выделенные в отдельные организации подразделения крупных компаний). Требования к пакету документов оптимизированы, возможные сроки реализации проекта увеличены с 12 до 18 месяцев.

Для компаний, внедряющих российские ИТ-решения, размер грантовой поддержки составляет от 120 до 300 млн рублей, а для отдельных проектов минимальный порог снижен до 10 млн (в частности, для направлений «Инженерное ПО», «Системы управления» и «Средства разработки ПО и создания приложений»).

Как для ИТ-проектов, так и для компаний учтено пожелание об увеличении максимального размера зарплат сотрудников на 20% (с 200 до 240 тысяч рублей). Также в этом году Минцифры РФ планирует реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал Госуслуг.

РФРИТ важно сделать процедуру подачи заявок простой и прозрачной. Для этого на протяжении всего конкурсного отбора фонд будет проводить разъясняющие вебинары. Эксперты фонда помогут компаниям определить, подходит ли им эта мера поддержки, расскажут, как быстро и корректно подготовить комплект документов, и ответят на другие актуальные вопросы.

Первый вебинар «Старт новых грантовых конкурсов. Почему получить гранты стало проще? Истории успеха» состоится 19 июля, в понедельник, в 10.00 по московскому времени. В нём примут участие замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, генеральный директор РФРИТ Александр Павлов, а также компании-победители прошлых грантовых конкурсов.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. Подробная информация о грантовых мерах поддержки и расписание вебинаров представлены на сайте ит-гранты.рф.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, программы грантовой поддержки осуществляются в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Российский фонд развития информационных технологий – оператор государственных мер поддержки Минцифры РФ. Фонд входит в Группу ВЭБ.РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития.