17 июля в мурманском Ледовом дворце откроется мобильный прививочный пунктВ Мурманской области с 1 августа стартует программа получения гектара в безвозмездное пользование
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.07.21 16:00

Объявлен старт грантовых конкурсов для ИТ-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявляет о старте грантовых конкурсов для ИТ-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения.

ИТ-компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 млн рублей. Теперь эта мера поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов.

Принять участие в конкурсе могут компании-разработчики без ограничения по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и размеру выручки, в том числе стартапы и спин-оффы (выделенные в отдельные организации подразделения крупных компаний). Требования к пакету документов оптимизированы, возможные сроки реализации проекта увеличены с 12 до 18 месяцев.

Для компаний, внедряющих российские ИТ-решения, размер грантовой поддержки составляет от 120 до 300 млн рублей, а для отдельных проектов минимальный порог снижен до 10 млн (в частности, для направлений «Инженерное ПО», «Системы управления» и «Средства разработки ПО и создания приложений»).

Как для ИТ-проектов, так и для компаний учтено пожелание об увеличении максимального размера зарплат сотрудников на 20% (с 200 до 240 тысяч рублей). Также в этом году Минцифры РФ планирует реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал Госуслуг.

РФРИТ важно сделать процедуру подачи заявок простой и прозрачной. Для этого на протяжении всего конкурсного отбора фонд будет проводить разъясняющие вебинары. Эксперты фонда помогут компаниям определить, подходит ли им эта мера поддержки, расскажут, как быстро и корректно подготовить комплект документов, и ответят на другие актуальные вопросы.

Первый вебинар «Старт новых грантовых конкурсов. Почему получить гранты стало проще? Истории успеха» состоится 19 июля, в понедельник, в 10.00 по московскому времени. В нём примут участие замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, генеральный директор РФРИТ Александр Павлов, а также компании-победители прошлых грантовых конкурсов.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. Подробная информация о грантовых мерах поддержки и расписание вебинаров представлены на сайте ит-гранты.рф.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, программы грантовой поддержки осуществляются в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Российский фонд развития информационных технологий – оператор государственных мер поддержки Минцифры РФ. Фонд входит в Группу ВЭБ.РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области сменился лидер по росту цен: картофель подешевел, а морковь подорожала на 8,2%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 26 копеек, доллар потерял 5 копеек-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис: развитие «зелёной» энергетики может стать одним из драйверов экономики Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Рост долгов за ЖКУ связан со снижением доходов физических и юрлиц-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Тарифную «конституцию» готовят для России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика