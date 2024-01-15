Объявлен старт приёма предложений по установке детских и спортплощадок по губернаторской программе «На Севере – твой проект»

Стартовал приём предложений по установке детских и спортплощадок по губернаторской программе «На Севере – твой проект», об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Мы расширили программу, так как от жителей был большой запрос именно на игровые и спортивные комплексы. Выделили 150 млн рублей в региональном бюджете, категорию для софинансирования. Важно, что жители могут сами проявить инициативу, подать заявку, в удобном режиме обеспечить голосование и реализовать идею. Призываю всех в это включиться, это реальная возможность получить площадку для отдыха и активного досуга именно в вашем дворе. Помните, чем больше голосов наберет проект, тем больше шансов на его победу», – призвал губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, направить предложения до 28 января жители региона от 16 лет могут на портале «Наш Север». Далее пройдет онлайн-голосование и конкурсный отбор. Победителей определят в марте, проекты будут реализованы уже в этом году.

Фото: https://gov-murman.ru