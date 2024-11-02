Объявлен старт регистрации на 51-й Мурманский лыжный марафон

С 1 ноября стартовала регистрация на 51-й Мурманский лыжный марафон, который пройдёт 29 и 30 марта 2025 года.

Соревнования будут проходить в рамках традиционного Праздника Севера, который состоится в юбилейный 90-й раз: в первый день состоятся гонки свободным стилем на дистанции 50 и 25 км, а во второй день – спортсмены побегут классическим стилем.

Полностью от взносов освобождаются лица с ограниченными возможностями по здоровью, участники старше 75 лет, «легенды» Мурманского марафона (женщины, которые финишировали более 15 раз, и мужчины, которые финишировали более 30 раз) и участники боевых действий. Каждый участник соревнований может также за отдельную плату приобрести именной номер и майку большого размера.

Министерство спорта Мурманской области отмечает, что льгота в 50% будет предоставлена мужчинам и женщинам в возрасте от 65 до 74 лет, а также многодетным семьям (при наличии необходимой справки). Сумма стартового взноса будет увеличиваться постепенно до старта соревнований.

Зарегистрироваться на Мурманский лыжный марафон можно на сайте «Russia Running».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/