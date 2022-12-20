Объявлен старт V Областного конкурса буктрейлеров #Оживляястраницы51

С 15 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года отдел электронных ресурсов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой проводит V Областной конкурс буктрейлеров «Школьные зарисовки».

Как сообщает vk.com/murmanculture, буктрейлер – это короткий видеоролик, вдохновляющий прочитать книгу. Основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать других читателей полюбившимся произведением. В конкурсе участвуют видеоролики, посвящённые школе, учителям и ученикам.

Конкурс направлен на популяризацию и продвижение лучших образцов мировой художественной литературы; формирование и развитие у читателей творческих способностей и навыков использования современных информационных технологий; укрепление связей библиотеки с читательским сообществом, создание новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения, выявление и поддержку одарённых детей.

Ознакомится с положением конкурса, заявкой и другими документами можно в посте группы: https://vk.com/wall-160249165_17114.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264047%2Falbum-139605315_00%2Frev