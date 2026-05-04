Объявлен запуск дополнительного отбора конкурса «Губернаторский старт»

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис объявил о запуске дополнительного этапа отбора «Губернаторского старта», доработанного в соответствии с предложениями его участников. Это самый востребованный конкурс грантов для региональных предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открытие собственного дела.

Как отметил глава региона, процедура подачи заявок доработана, подписаны соответствующие изменения в постановление, регламентирующее конкурс.

«Принципиально важно: теперь в течение 15 рабочих дней после завершения приёма заявок у оператора будет возможность вернуть заявку на доработку при наличии неточностей. На устранение замечаний у участника будет три рабочих дня. В дополнительном отборе мы распределяем 24,7 млн рублей», — заявил Андрей Чибис.

Максимальная сумма гранта по-прежнему составляет до 2 миллионов рублей для приоритетных категорий, например, проекты на удалённых территориях и в ЗАТО, проекты участников СВО, инициативы из сферы туриндустрии, проекты по повышению рождаемости, а также инициативы, определенные народной программой «На Севере — жить!».

По итогам первого отбора 2026 года победителями признаны 17 инициатив, которым будет направлено порядка 25 млн рублей. А всего за шесть лет действия программы «Губернаторский старт» финансовую поддержку получили свыше 190 проектов — общий объём финансирования превысил 230 млн рублей. Это ещё раз доказывает, что механизм остаётся востребованным и эффективным инструментом для развития малого и среднего предпринимательства.

Подробная информация — на ресурсах регионального Министерства туризма и предпринимательства, а также оператора конкурса — Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

Старт дополнительного отбора — 5 мая.