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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.22 11:30

Объявлено голосование Межрегионального конкурса Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» «Комфортная среда обитания»

Организаторы Межрегионального конкурса «Комфортная среда обитания» приглашают принять участие в оценке социальных проектов по улучшению качества жизни, ставших его финалистами. Эти проекты прошли отбор в 10-ти регионах, где работают предприятия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), Сибирской генерирующей компании (СГК) и Национальной транспортной компании (НТК). Проголосовать за проекты можно в любом регионе, участвующем в конкурсе. Решением оргкомитета конкурса голосование продлится до понедельника, 16 мая 2022, до 12.00 (время московское). Итоги голосования, наряду с мнением экспертов, будет учтено жюри при подведении итогов конкурса, а также в организации дальнейшей работы по благоустройству территорий. Информация о победителях конкурса будет размещена на сайтах fond.suek.ru и ntr-tech.ru.

Ознакомиться с правилами голосования и оценить конкурсные проекты можно в разделе «ПРОЕКТЫ» - https://comfortcityspace2022.suek.ru/poll/.Количество набранных голосов по каждому проекту можно посмотреть, пройдя по ссылке «РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ» - https://comfortcityspace2022.suek.ru/results/.
Напомним, конкурс «Комфортная среда обитания» направлен на поддержку и распространение лучших проектных идей в области создания благоприятной среды и комфортных условий для проживания населения. Организатором конкурса является Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ», при участии региональных структурных подразделений СУЭК, СГК и НТК, региональных и муниципальных органов власти на территориях присутствия предприятий компаний, в том числе, АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

 

 

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248830%2Fwall-149919532_2532

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