Объявлено о старте приёма заявок на архитектурный фестиваль «Мурманистика. Города в Арктике», который впервые пройдёт в Мурманске

В День архитектора в Мурманске состоялось заседание регионального архитектурно-градостроительного совета под руководством губернатора. Участники – архитекторы, художники, представители бизнеса и общественности – обсудили разрабатываемую концепцию архитектурно-градостроительного облика для исторического центра столицы Кольского Заполярья.

«Символично, что заседание мы проводим в День архитектора. Узнаваемый облик Мурманска сформирован в советское время именно благодаря им, ленинградским архитекторам. Широкие тротуары, красивые дома. Рассмотрим важнейший вопрос – как сохранить то наследие, которое оставили нам прошлые поколения, и аккуратно вписать современные проекты. Также принципиально важно, что в регионе удалось перезапустить масштабное жилищное строительство. Строить здесь экономически выгодно, жильё востребовано жителями. Отмечаем рост туристической привлекательности – мы в пятёрке самых интересных маршрутов этого лета, и видим высокий спрос на места размещения. Вместе с группой «Cosmos» планируем создать новый отель. Важно обсудить грамотные архитектурные и фасадные решения для этих проектов, чтобы получить комментарии профессионального сообщества», – подчеркнул глава региона.

Заместитель губернатора Ольга Вовк сообщила, что главная цель – гармонизировать застройку городской среды.

«Несколько лет назад в градостроительный кодекс внесено понятие «архитектурно-градостроительный облик». На прошлом заседании совета мы обсуждали подходы. Мы не торопились принимать его в Мурманской области, изучали лучшие практики, чтобы не ужесточить бюрократически требования, но при этом задать определенные параметры и правила, которые гармонизируют городскую среду. Каждый исторический этап оставляет после себя определенный стиль архитектуры. Сейчас Мурманская область вызывает активный интерес с точки зрения застройки. Важно аккуратно вписать ее в существующий облик. Мы не ограничиваем высотность, так как изменились технологии строительства, и есть возможность создавать здания совершенно другого формата, в том числе достаточно высокие», – отметила Ольга Вовк.

Также в ходе совета рассмотрели планировочные решения новых жилищных комплексов, которые будут реализовываться федеральными застройщиками в Мурманске.

«В их числе «GloraX», которые уже строят у нас ЖК, и «Аквилон», который стал победителем федеральных торгов «ДОМ.РФ» на реализацию комплексного развития территории на Верхне-Ростинском шоссе. По результатам сегодняшнего заседания стартует разработка проектов планировки территорий», – отметила министр градостроительства и благоустройства Элина Парамонова.

Внедрение концепции архитектурно-градостроительного облика (АГО) позволяет создавать чёткие правила строительства для инвесторов и застройщиков. Говоря о том, что будет регламентировать АГО, Элина Парамонова отметила, что требования будут касаться пропорционального соотношения высоты к ширине по объему здания; архитектурной стилистики, которая связана с ритмом и площадью остекления; цвета; строительных материалов и минимизации вентиляционных и технических коммуникаций, которые выходят на главную часть фасада.

Также участники рассмотрели концепции, планируемые к реализации в центре Мурманска, на предмет соответствия АГО. «В Мурманске необыкновенный рельеф, такой ландшафт мало где найдёшь. Его обязательно нужно использовать в концепциях», – выразил мнение Евгений Галыгин, председатель правления регионального отделения Союза архитекторов России.

Предприниматель Валерий Арчинов отметил, что бизнес готов учитывать требования архитектурно-градостроительного облика при создании новых объектов.

«За последние 3-5 лет облик города реально меняется. Везде краны, стоят по всему городу, центр постепенно преображается, развивается. Конечно, это все радует. И все это для нас, мурманчан. Спасибо губернатору и правительству региона. Предпринимательство также ждет от центра города, что там появятся новые локации, общественные зоны, предприятия общественного питания. И конечно, это будет интересно. Это вовлекает. Я давно думал о том, что центр города должен быть пешеходным. И моя компания обязательно будет участвовать в новых проектах, предприятиях», – подчеркнул Валерий Арчинов.

В завершение на совете было объявлено о старте приёма заявок на архитектурный фестиваль «Мурманистика. Города в Арктике», который впервые пройдёт в Мурманске. В рамках фестиваля команды студентов-архитекторов со всей страны смогут построить свой архитектурный объект, который размесят на тропе «Семи озёр». Заявки на фестиваль могут подать команды архитектурных вузов, возраст участников от 18 лет. Площадкой станет экотропа от озера Семёновского до озера Среднего. В сентябре команды финалистов под руководством наставников начнут строительство малых архитектурных форм с участием жителей.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, областной архитектурно-градостроительный совет работает в рамках народной программы «На Севере – жить!» и мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны России. В составе – представители архитектурного сообщества, исполнительных органов области, общественных организаций, бизнес-сообщества, а также практикующие эксперты в области архитектуры и градостроительства, в том числе международного уровня.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570795/#&gid=1&pid=4