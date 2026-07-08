Мурманчане отметят День семьи, любви и верностиСтартовал второй этап программы «Туризм для своих»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.07.26 11:00

Объявлено о старте приёма заявок на архитектурный фестиваль «Мурманистика. Города в Арктике», который впервые пройдёт в Мурманске

В День архитектора в Мурманске состоялось заседание регионального архитектурно-градостроительного совета под руководством губернатора. Участники – архитекторы, художники, представители бизнеса и общественности – обсудили разрабатываемую концепцию архитектурно-градостроительного облика для исторического центра столицы Кольского Заполярья.

«Символично, что заседание мы проводим в День архитектора. Узнаваемый облик Мурманска сформирован в советское время именно благодаря им, ленинградским архитекторам. Широкие тротуары, красивые дома. Рассмотрим важнейший вопрос – как сохранить то наследие, которое оставили нам прошлые поколения, и аккуратно вписать современные проекты. Также принципиально важно, что в регионе удалось перезапустить масштабное жилищное строительство. Строить здесь экономически выгодно, жильё востребовано жителями. Отмечаем рост туристической привлекательности – мы в пятёрке самых интересных маршрутов этого лета, и видим высокий спрос на места размещения. Вместе с группой «Cosmos» планируем создать новый отель. Важно обсудить грамотные архитектурные и фасадные решения для этих проектов, чтобы получить комментарии профессионального сообщества», – подчеркнул глава региона.

Заместитель губернатора Ольга Вовк сообщила, что главная цель – гармонизировать застройку городской среды.

«Несколько лет назад в градостроительный кодекс внесено понятие «архитектурно-градостроительный облик». На прошлом заседании совета мы обсуждали подходы. Мы не торопились принимать его в Мурманской области, изучали лучшие практики, чтобы не ужесточить бюрократически требования, но при этом задать определенные параметры и правила, которые гармонизируют городскую среду. Каждый исторический этап оставляет после себя определенный стиль архитектуры. Сейчас Мурманская область вызывает активный интерес с точки зрения застройки. Важно аккуратно вписать ее в существующий облик. Мы не ограничиваем высотность, так как изменились технологии строительства, и есть возможность создавать здания совершенно другого формата, в том числе достаточно высокие», – отметила Ольга Вовк.

Также в ходе совета рассмотрели планировочные решения новых жилищных комплексов, которые будут реализовываться федеральными застройщиками в Мурманске.

«В их числе «GloraX», которые уже строят у нас ЖК, и «Аквилон», который стал победителем федеральных торгов «ДОМ.РФ» на реализацию комплексного развития территории на Верхне-Ростинском шоссе. По результатам сегодняшнего заседания стартует разработка проектов планировки территорий», – отметила министр градостроительства и благоустройства Элина Парамонова.

Внедрение концепции архитектурно-градостроительного облика (АГО) позволяет создавать чёткие правила строительства для инвесторов и застройщиков. Говоря о том, что будет регламентировать АГО, Элина Парамонова отметила, что требования будут касаться пропорционального соотношения высоты к ширине по объему здания; архитектурной стилистики, которая связана с ритмом и площадью остекления; цвета; строительных материалов и минимизации вентиляционных и технических коммуникаций, которые выходят на главную часть фасада.

Также участники рассмотрели концепции, планируемые к реализации в центре Мурманска, на предмет соответствия АГО. «В Мурманске необыкновенный рельеф, такой ландшафт мало где найдёшь. Его обязательно нужно использовать в концепциях», – выразил мнение Евгений Галыгин, председатель правления регионального отделения Союза архитекторов России.

Предприниматель Валерий Арчинов отметил, что бизнес готов учитывать требования архитектурно-градостроительного облика при создании новых объектов.

«За последние 3-5 лет облик города реально меняется. Везде краны, стоят по всему городу, центр постепенно преображается, развивается. Конечно, это все радует. И все это для нас, мурманчан. Спасибо губернатору и правительству региона. Предпринимательство также ждет от центра города, что там появятся новые локации, общественные зоны, предприятия общественного питания. И конечно, это будет интересно. Это вовлекает. Я давно думал о том, что центр города должен быть пешеходным. И моя компания обязательно будет участвовать в новых проектах, предприятиях», – подчеркнул Валерий Арчинов.

В завершение на совете было объявлено о старте приёма заявок на архитектурный фестиваль «Мурманистика. Города в Арктике», который впервые пройдёт в Мурманске. В рамках фестиваля команды студентов-архитекторов со всей страны смогут построить свой архитектурный объект, который размесят на тропе «Семи озёр». Заявки на фестиваль могут подать команды архитектурных вузов, возраст участников от 18 лет. Площадкой станет экотропа от озера Семёновского до озера Среднего. В сентябре команды финалистов под руководством наставников начнут строительство малых архитектурных форм с участием жителей.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, областной архитектурно-градостроительный совет работает в рамках народной программы «На Севере – жить!» и мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны России. В составе – представители архитектурного сообщества, исполнительных органов области, общественных организаций, бизнес-сообщества, а также практикующие эксперты в области архитектуры и градостроительства, в том числе международного уровня.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570795/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

68Kатерина
29.06.26 12:32
Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за
Комментарий к новости:12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области
PetrovihGV
29.06.26 11:22
Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
Комментарий к новости:В коридорах власти: пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ирина Бринькова
Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
Комментарий к новости:В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища
-Правовая консультация (18+)Комментарии юриста hh.ru: сколько времени можно тратить на перекуры и грозит ли за это наказание?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире13:00«Чисто московские убийства-2». Художественный сериал, 8 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Путеводитель по Вселенной». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Молодёжь чаще копит на жильё и путешествия, те, кто старше, — на будущее детей и жизнь на пенсии, но в приоритете у всех — финансовая подушка-PRO Валюту (16+)Доллар США слегка дешевеет к евро, дорожает к иене и стабилен к фунту-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять