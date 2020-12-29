Объявлены аукционы на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках программы реновации ЗАТО

Фонд капитального ремонта Мурманской области объявил аукционы на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках программы реновации ЗАТО. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

«С учётом утвержденного Госкомиссией по развитию Арктики перечня мероприятий по программе реновации ЗАТО были объявлены закупки по выбору подрядных организаций для выполнения работ по проектированию и капитальному ремонту 21 многоквартирного дома в Видяево, Спутнике, Высоком, Печенге и на одноименной железнодорожной станции», – отметил Федор Денисов.

По капитальному ремонту планируется провести следующие работы по адресам:

п. Видяево

- ул. Заречная, 2, 28, 29, 40, 41 и 52 – капитальный ремонт крыши,

- ул. Заречная, 52, 34, 58 и 56- капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей,

- ул. Заречная, 7, 12 и 19 – капитальный ремонт фасада и утепление торцов;

пгт. Печенга

- ш. Печенгское, 11 и 12 – капитальный ремонт крыши и фасада;

ж/д Печенга, 19км,

- дом № 1 – капитальный ремонт систем водоотведения,

- дом № 3 – капитальный ремонт систем водоотведения и крыши;

нп.Спутник

- ул.Новая, 8 – капитальный ремонт крыши;

п. Высокий

- ул. Гвардейская, 19 – капитальный ремонт крыши

- ул. Дальняя, 64 и 68 – капитальный ремонт крыши

- ул. Можаева, 16 – капитальный ремонт крыши.

Заявки от подрядных организаций на выполнение работ принимаются до 15 января 2021 года. Победитель будет определён 21 января, сообщает региональное Министерство строительства.