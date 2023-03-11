Объявлены аукционы на поставку и содержание комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Мурманской области

Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области объявлены электронные аукционы для определения подрядных организаций на поставку стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и на оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов фотовидеофиксации.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, закупка стационарных комплексов проводится в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Заявки от участников аукциона на поставку комплексов принимаются до 17 марта 2023.

Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов – в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Транспортная система». Заявки от участников аукциона на оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов принимаются до 15 марта 2023.

Повышение безопасности дорожного движения — одна из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Одной из целей дорожного проекта является развитие сети фотовидеофиксации для снижения риска дорожно-транспортных происшествий.