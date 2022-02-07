Объявлены аукционы по выбору подрядчика для перевода на закрытую систему горячего водоснабжения 107 домов Ленинского округа Мурманска

Объявлены электронные аукционы по выбору подрядчика для перевода на закрытую систему горячего водоснабжения 107 домов Ленинского округа Мурманска. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«Всего в 2022 году планируется в 107 домах установить 138 индивидуальных тепловых пунктов, которые значительно улучшат качество горячей воды. Подрядчику, который будет выбран по результатам электронного аукциона, за восемь месяцев необходимо разработать проектную документацию и провести строительно-монтажные работы. Сделать это одновременно физически невозможно, поэтому все объекты были разделены на четыре очереди», - рассказала Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 18 февраля. Победитель будет определен 24 февраля. После заключения контракта выигравшая аукцион компания приступит к последовательному обследованию домов и разработке проектов.