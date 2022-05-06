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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.22 11:00

Объявлены аукционы по выбору подрядчика для проведения капремонта фасадов и замены внутридомовых инженерных сетей в Луостари

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Луостари продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Объявлены электронные аукционы по выбору подрядчика для проведения работ по приведению в порядок фасадов и замене внутридомовых инженерных сетей 14 жилых объектов.

«В 2022 году планируется капитально отремонтировать фасады трёх домов на улице Нижней на общую сумму больше 46 миллионов рублей. Проекты по капитальному ремонту были разработаны в прошлом году. Перед подрядчиком будет стоять задача восстановить разрушенную кирпичную кладку и оконные перемычки, а также утеплить и смонтировать вентилируемые фасады», – отметил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Алексей Комягин.

Также в этом году планируется заменить внутридомовые инженерные сети теплоснабжения в 12 домах на улице Нижней и одного дома на улице Верхней на общую сумму почти 70 миллионов рублей.

Заявки для участия в электронных аукционах принимаются до 16 и 18 мая. Итоги будут подведены 20 и 23 мая соответственно, сообщает региональное Министерство строительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Анна
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
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катерина
29.04.22 11:47
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