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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.22 11:30

Объявлены даты проведения конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» в 2022 году

В этом году проводится X Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Конкурс будет проводиться в несколько этапов: приём заявок: до 30 июня; отборочный этап: 1 июля - 18 сентября; финал конкурса 16-17 октября.

Принять участие в конкурсе могут специалисты туристской индустрии, стаж работы которых по соответствующей профессии составляет не менее трёх лет.

Номинации конкурса 2022 года: Лучший работник службы приёма и размещения; Лучший сотрудник службы эксплуатации номерного фонда; Лучший гид (экскурсовод); Лучший менеджер по туризму (сотрудник туроператора или турагентства); Лучший менеджер по детскому и юношескому туризму (сотрудник туроператора или турагентства реализующий услуги по детскому и юношескому туризму); Лучший сотрудник ресторанной службы гостиницы; Лучший сотрудник сервиса питания; Лучший сотрудник wellness сервисов.

Победители в номинациях конкурса получат 150 тысяч рублей за первое место, 125 тысяч рублей за второе место, 100 тысяч рублей за третье место.

Оценивать номинантов будут ведущие эксперты отрасли.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в 2022 году изменился порядок проведения конкурса. Все этапы проводятся Федеральным агентством по туризму. Подать заявку на участие в конкурсе можно пройдя по ссылке.

 

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