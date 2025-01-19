Объявлены итоги регионального конкурса детского творчества «Рождественская сказка»

В Детской школе искусств города Полярный подвели итоги II регионального конкурса инструментального, вокального творчества и детского рисунка.

В конкурсе приняли участие более 100 обучающихся детских школ искусств — это юные художники и музыканты из Полярного, Гаджиево, Снежногорска, Заполярного, Апатит, Североморска, Мурманска, поселков Сафоново и Кильдин. Конкурс состоялся при поддержке регионального Минкульта, Мурманского колледжа искусств, отдела по развитию художественного образования и Североморской епархии.

Как отмечает vk.com/murmanculture, конкурс направлен на духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание юных северян, поддержку талантов и сохранение культурных традиций.

По итогам конкурса Гран-при удостоены: Ксения Сафонова из Североморска, ученица Детской музыкальной школы имени Эсфирь Семёновны Пастернак (преподаватель Зульфия Рабинчук), и Виктория Азимова из города Полярный, ученица Детской школы искусств (преподаватель Елена Маркина).

Рождественские работы и выступления участников также были отмечены специальными дипломами и призами от спонсоров.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281780%2Fwall-139605315_29263