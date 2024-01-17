Мурманская область. Арктика (16+)17.01.24 17:30
Объявлены конкурсные отборы на получение субсидий из областного бюджета для работы в сфере образования
До 15 февраля школы могут подать заявку на гранты на создание условий для реализации модели «Ресурсный класс»: два гранта по 3 млн рублей. Подробная информация доступна по ссылке.
До 14 февраля можно подать заявки:
- на поощрение государственным областным и муниципальным образовательным организациям: 10 грантов по 3 млн рублей в номинации «Городские школы Заполярья»; 3 гранта по 3 млн рублей в номинации «Сельские школы Заполярья». Подробная информация доступна по ссылке.
- образовательным организациям на реализацию дополнительных профессиональных программ по повышению квалификации педагогических кадров: 1 грант в 4,2 млн рублей; 1-1,4 млн рублей. Подробная информация доступна по ссылке.
- школам Мурманской области на реализацию программ повышения качества образования: 3 гранта по 500 тысяч рублей. Подробная информация доступна по ссылке.
Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, мероприятия проводятся в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить».
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
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Последние комментарии
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
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Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
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