Объявлены конкурсные отборы на получение субсидий из областного бюджета для работы в сфере образования

До 15 февраля школы могут подать заявку на гранты на создание условий для реализации модели «Ресурсный класс»: два гранта по 3 млн рублей. Подробная информация доступна по ссылке.

До 14 февраля можно подать заявки:

на поощрение государственным областным и муниципальным образовательным организациям: 10 грантов по 3 млн рублей в номинации «Городские школы Заполярья»; 3 гранта по 3 млн рублей в номинации «Сельские школы Заполярья». Подробная информация доступна по ссылке.

образовательным организациям на реализацию дополнительных профессиональных программ по повышению квалификации педагогических кадров: 1 грант в 4,2 млн рублей; 1-1,4 млн рублей. Подробная информация доступна по ссылке.

школам Мурманской области на реализацию программ повышения качества образования: 3 гранта по 500 тысяч рублей. Подробная информация доступна по ссылке.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, мероприятия проводятся в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru