Объявлены конкурсы на проведение капитального ремонта в 2021 году в 14 многоквартирных домах

Фонд капитального ремонта Мурманской области объявил конкурсы на проведение капитального ремонта в 2021 году в 14 многоквартирных домах. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

«Одна из причин, почему до сих пор не исполнена программа капитального ремонта 2020 года, это позднее заключение контрактов. В 2020 году с подрядчиками подписали договоры только в июне и июле. Чтобы не допустить такой ситуации в следующем году, мы уже начали выходить на аукционы», – отметил Федор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на сегодняшний день объявлены аукционы по двум домам в Мурманске, четырем в Апатитах, трем в Зеленоборском, двум в Мончегорске, одному в Кандалакше и двум в военном гарнизоне под Оленегорском. В 2021 году в них планируется заменить внутридомовые инженерные сети, и привести в порядок крыши и фасады.