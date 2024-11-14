Объявлены конкурсы на выполнение работ по ремонту региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства продолжает подготовку к дорожно-строительному сезону 2025 года и поиск подрядных организаций на объекты ремонтов региональных автомобильных дорог Мурманской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках реализации дорожного нацпроекта объявлены конкурсы в электронной форме на выполнение работ по ремонту пяти автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области:

- Пиренга – Ковдор, км 39 – км 54 (выборочно);

- Умба – Кандалакша, км 0 – км 90 (выборочно);

- Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно);

- Автоподъезд к г Апатиты, км 0 – км 14 (выборочно);

- Объездная автомобильная дорога г. Кандалакши, км 0+000 – км 8+641 (выборочно).

Заявки принимают до 15 ноября, дата подведения итогов – 20 ноября.

В соответствии с техническим заданием на указанных дорогах будет выполнена замена существующего дорожного покрытия, планировка обочин автогрейдером с обеспечением поперечных уклонов с добавлением материала от фрезерования, устройство горизонтальной дорожной разметки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/