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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.21 16:30

Объявлены победители и призеры регионального отборочного этапа VI Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям

В отборочном этапе VI Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям 5 и 6 марта, организованном в Мурманской области детским технопарком «Кванториум-51» при поддержке Ассоциации 3D-образования, приняли участие 78 юных северян из 39 команд региона.

Олимпиада проводилась среди учеников 7-11-х классов по двум направлениям: технический уровень «3D-Pro» (создание цифровой объемной модели и печать на 3D-принтере) и творческий уровень «3D-Art» (создание объемных работ при помощи 3D-ручки).

Школьники постарше разрабатывали пространственные решения: представляли капсульный кабинет по микробиологии (3D-Pro), а также макет школьного класса будущего по предмету «Биология» (3D-Art).

Младшая группа создавала парту для урока биологии и робота-учителя.

Победителями в направлении «3D-Art: инженерно-техническое творчество (7-8 классы)» стали ученики гимназии №10 Мурманска. На втором месте оказались девушки из мурманской школы №43. «Бронзу» разделили команды Дома детского творчества из города Гаджиево и школы №4 поселка Ёнский.

В номинации «Оригинальность видения проблемы» отмечены ученики школы № 43 Мурманска. Самое яркое художественное представление идеи получилось у участников из мурманской школы №18. В номинации «Креативное инженерное решение» отмечены ученики Кадетской школы города Мурманска и Учебного центра ЗАТО г. Североморск. Наиболее реалистичное отображение реального мира удалось ребятам школы №49 Мурманска.

Победителями в направлении «3D-Art: инженерно-техническое творчество (9-11 классы)» стали воспитанники Дома детского творчества города Гаджиево. «Серебро» завоевали ребята из центра развития творчества детей и юношества «Полярис» Мончегорска, «бронзу» – девушки из школы №3 поселка Никель.

В номинации «Применение инноваций в образовании» отмечены работы участниц из центра развития творчества детей и юношества «Полярис», г. Мончегорск. Лучшее дизайнерское решение представили девушки из дома детского творчества «Дриада» города Снежногорска. В номинации «Оригинальность видения проблемы» отмечены участницы из Кольской школы №2.

Победителями в направлении «3D-Pro: 3D-моделирование (7-8-е классы)» стали воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища Мурманска. Второе место разделили две команды детского технопарка «Кванториум-51» центра «Лапландия». На третьем месте оказались участницы из школы №10 Кандалакши.

Победителем в направлении «3D-Pro: 3D-моделирование (9-11-е классы)» стали ребята из детского технопарка «Кванториум-51» центра «Лапландия». Второе место у команды школы №4 Оленегорска. На третьем месте – ребята из школы №36 Мурманска.

За лучшее инженерное решение отмечена работа воспитанников центра развития творчества детей и юношества «Полярис» из Мончегорска.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, из числа участников команд-победителей отборочного этапа будут сформированы региональные команды, которые представят регион на Всероссийском этапе олимпиады в апреле 2021 года.

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Последние комментарии

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10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
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А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
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