Объявлены победители и призёры региональной кинопремии «Мурманская волна»

В Мурманске в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» прошла церемония награждения победителей и лауреатов региональной премии «Мурманская волна».

На премию номинированы фильмы, снятые в Кольском Заполярье, а победителей и призёров определило общественное жюри, собранное под эгидой ММТП. Так, в конкурсной и внеконкурсной программе XVI МКФ «Северный характер» было показано 16 фильмов. Эти ленты созданы кинематографистами из Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Архангельска.

По итогам работы экспертного жюри в шорт-лист вошли три работы:

– «52 герца» – игровой фильм, снятый по пути в Териберку и в Баренцевом море, о поиске общего языка между поколениями;

– «Капитан» – документальная лента о судьбе первого капитана ледокола «Ленин» Павла Акимовича Пономарева;

– «Можно всё» – документальный фильм о представителях экстремальных видов спорта в Мурманской области.

Победителем премии стал фильм «52 герца» режиссёра Анны Лычкиной из Санкт-Петербурга.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/