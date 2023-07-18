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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.23 18:05

Объявлены победители II регионального конкурса «Сувенир года. Арктика»

В рамках VIII Арктического фестиваля «Териберка» состоялось торжественное награждение победителей и призеров II регионального конкурса мастеров сувенирной продукции «Сувенир года. Арктика». Конкурс проводится комитетом по туризму Мурманской области совместно с Туристским информационным центром для выявления и поощрения создателей лучшей региональной сувенирной продукции.

В состав конкурсной комиссии вошли представители органов исполнительной власти, подведомственных учреждений, бизнеса, представителей туриндустрии, учреждений культуры Мурманской области.

В этом году 63 участника представили на суд жюри в 6 основных номинациях 113 уникальных сувениров. 42 конкурсанта участвовали впервые. Расширилась география участия, к конкурсу подключились Оленегорск, Североморск, Гаджиево.

В номинации «Сувенир года активного туризма» 1-е место у ООО «Телесеть» из города Апатиты с настольной игрой «Экспедиция на Кольский: Путь домой».

В номинации «Арктический сувенир» 1-е место заняла Лилия Тарзимина из Мурманска с платком «Северное Сияние».

В номинации «Тематический сувенир» 1-е место у мурманчанки Аллы Горковской за набор новогодних игрушек «Северный народ».

В номинации «Экологический сувенир» 1-е место у Анастасии Шелеховой из Мурманска за «Морской эконабор».

В номинации «Этнический сувенир» 1-е место у мурманчанки Марины Колечковой за коллекцию запеченных фигурок из ржаного теста «Поморские козули».

В номинации «Гастрономический сувенир» победила Ирина Бачерикова из Кандалакши, представившая леденцы «Морошка».

Также членами жюри было принято решение о введении дополнительных номинаций:

«Лучшая идея детского сувенира» – призы получили мурманчанки Татьяна Долбина и Любовь Новикова за вязаные игрушки олень «Фьюри» и медведь «Фрости».

В номинации «Лучшая идея подарочного набора» первый приз получила мурманская компания ООО «Арктический вкус» за набор соусов и сиропов «Заполярные гостинцы».

В номинации «Возможность тиражирования сувенирной продукции» – награждена компания ООО «Полет» (торговая марка «Тундра») из Мурманска за наборы тематических наклеек «Тундра», термос «Баренцево море» с термометром, кофер «Териберка», термостакан «Мурманск».

В номинации «Лучший сувенир «Животный мир Арктики» приз получил Александр Макаров из Североморска за глиняные свистульки, выполненные в виде животных.

Приз в номинации «Ювелирное воплощение традиционных символов» завоевала Елена Каленик из Североморска за сувениры коклюшечного кружевоплетения «Поморские козули».

В номинации «Нестандартное воплощение северной эстетики» приз получила Светлана Анашкина из Ковдора с коллекциями фигурок «Нойды севера» и «Мифы Лапландии», изготовленных из папье-маше.

В териберском доме культуры была организована выставка, где гости Арктического фестиваля смогли познакомиться с уникальными сувенирами, занявшими призовые места на конкурсе.

Председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев на большой сцене Арктического фестиваля поздравил призёров, вручив каждому диплом, памятные подарки и объемный торт, оформленный в тематике года активного туризма.

«Благодаря соревновательному духу наш конкурс стимулирует расширение ассортимента и улучшение качества сувенирной продукции Мурманской области. Полет фантазии мастеров в их творческих изысканиях в тематике Арктики и нашего региона движется вперед. Всё больше новых творцов заявляет о себе, интерес населения к народному творчеству и ремеслу растет, а турбизнес активнее сотрудничает с мастерами и производителями сувениров», – отметил Александр Елисеев.

Комитет по туризму Мурманской области благодарит за содействие в проведении конкурса АНО «Агентство по развитию туризма и предпринимательства города Кировска», АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», Министерство культуры Мурманской области, Министерство внутренней политики Мурманской области, Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство спорта Мурманской области, кондитерскую «Сладкоежка».

С подробными результатами конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в рамках фестиваля состоялась ярмарка, где посетители могли приобрести разнообразную сувернирную продукцию от мастеров Мурманской области. Многие из призёров конкурса также представили здесь свою продукцию.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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